«Он легитимизировал хоккей». Как Овечкин повлиял на свой вид спорта во всём мире

Александр Овечкин проводит свой 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий «Вашингтона» смог побить безумную кучу рекордов, переписать важнейшие вехи лиги и оказать большое влияние на сам хоккей. Но это вы и так знаете.

Однако мало кто говорит о том, какой эффект возымел приход Овечкина в НХЛ на детей, на развитие и на восприятие хоккея как в Вашингтоне и в США, так и по всему миру. А влияние россиянина оказалось просто огромным.

NBC Sports выкатил занимательную статистику о так называемом «эффекте Овечкина». Так, по сообщениям североамериканского СМИ, с 2005 года — с момента прихода форварда в НХЛ — число участников хоккейных мероприятий в округе Колумбия (где и располагается столица США — Вашингтон) и штатах Мэриленд и Вирджиния выросло более чем на 200%!

«Было очень круто, когда мы выиграли Кубок Стэнли. В городе чувствовался ажиотаж. Видишь детей, которые играют, приходишь на арену в субботу, а она ходит ходуном, идут турниры, играют различные команды. Я привык к этому в детстве в Торонто, круто видеть и здесь столько подающих надежды талантов. Таких, как Снайвс (речь об уроженце Вашингтона и хоккеисте «Кэпиталз» Джо Снивли. — Прим. «Чемпионата»), который когда-то фотографировался с машиной Овечкина, а теперь ворует его парковочное место в гараже. Здорово, что местные таланты появляются в НХЛ», — говорит нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Я стала тренировать сразу после окончания школы, в 2011 году. Все [дети] в возрасте пяти-шести лет начали бросать в касание. Они открывались в «офисе», пытались щёлкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — отмечает Ким Вайсс, тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бэрз».

За эти годы появилось 40 крытых ледовых площадок по всему региону, а также 14 открытых уличных хоккейных площадок, в которые «Вашингтон» инвестировал.

Хейли Скарупа, хоккеистка и олимпийская чемпионка, вспоминает: «Раньше Ови был совершенно другим игроком. Мы росли и наблюдали за его развитием как игрока, капитана, лидера и человека. Очень круто следить за его превращением, особенно маленьким детям, у которых есть такой пример перед глазами. Когда меня спрашивают, кто мой любимый спортсмен, я всегда говорю — Алекс Овечкин.

Мы были на чемпионском параде, сидели в первых рядах, видели Кубок Стэнли. Когда увидела красное море [из фанатов в клубных джерси] перед монументом Вашингтона, поняла, насколько Кубок Стэнли важен для города».

Ежегодно 750 тыс. студентов принимают участие в программе хоккейной школы «Кэпиталз».

«Многие мои друзья, став старше, стали жалеть, что не играли в хоккей. Всё из-за успехов «Вашингтона». Поэтому сейчас появляется всё больше игроков из округа Колумбия в студенческих и профессиональных командах. Думаю, это всё «эффект Ови», — говорит Сэм Анас, нападающий «Херши Бэрз», фарм-клуба «Вашингтона».

Известный журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поддерживает тему: «С момента приезда Алекса, с 2004 года, все знали, что это будет очень хороший игрок, что у него потенциал преобразующего игрока. Но с сезона-2006/2007, когда он начал забивать по 50 голов за сезон, я постоянно был на катках с сыном и своими глазами начал наблюдать взрывной приток [детей в хоккейные секции]».

Кроме того, как отмечает NBC Sports, за это время на 58% увеличилось количество зарегистрированных хоккеистов в США.

«Главное, что сделал Алекс, — легитимизировал хоккей. До Алекса родители всегда говорили, что не позволят своим детям играть в хоккей. Но Алекс показал всем радость хоккея и страсть к этому виду спорта. Каждый раз, когда он забивал, было сложно не заинтересоваться», — говорит Ларри Роу, тренер детского хоккейного клуба из округа Колумбия «Рестон Рэйдерз».

Его поддерживает тренер школьной команды «ДеМата» из Вашингтона Тони Маколей: «Если вы посмотрите на Алекса Овечкина хотя бы 10 минут и не станете фанатом, надо проверить, бьётся ли ваше сердце. Успехи «Вашингтона» привели к росту хоккея в регионе. Это потрясающе. Что касается Овечкина, то подражание — высшая форма лести».

Что ж, теперь мы знаем о влиянии Овечкина не только на историю НХЛ, но и на развитие всего хоккея — как вашингтонского и американского, так и в целом как вида спорта. И, пожалуй, это единственно правильный подход к игре, к своей силе. Когда у тебя есть возможность влиять на людей, важно использовать её для созидания, развития, для чего-то конструктивного. Иначе какой смысл в твоей силе?