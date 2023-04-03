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«Омские Ястребы» всухую обыграли СКА-1946, нанеся первое поражение в текущем плей-офф

«Омские Ястребы» всухую обыграли СКА-1946, нанеся первое поражение в текущем плей-офф
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В Омске на стадионе «Авангард» закончился первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местные «Омские Ястребы» принимали санкт-петербургский СКА-1946. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 16:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 0
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Мурылёв (Филатьев, Хворов) – 42:03 (5x5)

Первые два периода прошли без голов. На третьей минуте заключительного игрового отрезка Артём Мурылёв вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Филатьев и Николай Хворов.

Для СКА-1946 это поражение стало первым в нынешнем плей-офф. До этого армейцы выиграли шесть матчей подряд.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды вновь сыграют в Омске.

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