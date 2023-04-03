«Омские Ястребы» всухую обыграли СКА-1946, нанеся первое поражение в текущем плей-офф

В Омске на стадионе «Авангард» закончился первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местные «Омские Ястребы» принимали санкт-петербургский СКА-1946. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Первые два периода прошли без голов. На третьей минуте заключительного игрового отрезка Артём Мурылёв вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Филатьев и Николай Хворов.

Для СКА-1946 это поражение стало первым в нынешнем плей-офф. До этого армейцы выиграли шесть матчей подряд.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды вновь сыграют в Омске.