Вратарь «Адмирала» Серебряков — о Радулове: слава богу, что сейчас он играет в КХЛ

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.

«Стычки с Радуловым? Это очень сильный игрок, невероятный мастер, невероятная звезда лиги. Слава богу, что сейчас он играет в КХЛ, и мы можем играть против него. Меня, наоборот, такие ситуации, скорее, заводят — в приятном смысле. Я по-хорошему завожусь, черпаю из этого энергию, и это мне помогает. Не воспринимаю эти провокации на свой счёт, а потом эту энергию выпускаю в других моментах», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).

Полное интервью можно прочитать завтра, 4 апреля, на «Чемпионате».