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«У нас не было других вариантов». Кравец — о победе «Авангарда» в Казани

«У нас не было других вариантов». Кравец — о победе «Авангарда» в Казани
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу во втором матче финальной серии Востока с «Ак Барсом» (3:2, 1-1).

«После первого поражения у нас не было других вариантов, нужно было побеждать. Такую задачу поставили перед командой и выполнили её. Хорошее движение с первого периода, хорошая работа всех звеньев и игра вратаря помогли нам победить. Здорово, что выстояли в концовке, забросили на одну шайбу больше и с хорошим настроением возвращаемся домой.

Какую работу провели? Это первый период, прежде всего, нельзя пятиться с такой командой, как «Ак Барс». Плюс по поводу дисциплины поговорили с ребятами. А так и в первой встрече было много хорошего. Не хотели мы в третьем периоде играть от обороны, «Ак Барс» заставил. Пришлось много блокировать бросков», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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