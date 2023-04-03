Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 апреля, турнирная сетка

3 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
В Казани состоялся второй матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Омичи открыли счёт в первом периоде и упрочили ещё во втором — 3:0 после 40 минут встречи. В третьем игровом отрезке казанцы сократили отставание до минимума, но на большее их не хватило. Счёт в серии — 1-1.
Третий матч серии состоится 5 апреля в Омске и начнётся в 16:30 мск. Следующие встречи пройдут 7, 9, 11, а в случае необходимости — 13 и 15 апреля 2023 года.
Напомним, в первой встрече «Авангард» отыгрался со счёта 0:2 за третий период, однако уступил в самом начале овертайма. Победную шайбу забросил Кирилл Панюков на 63-й минуте.
- 3 апреля 2023
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