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Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 3 апреля, турнирная сетка
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3 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

В Казани состоялся второй матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Омичи открыли счёт в первом периоде и упрочили ещё во втором — 3:0 после 40 минут встречи. В третьем игровом отрезке казанцы сократили отставание до минимума, но на большее их не хватило. Счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Сведберг – 16:16 (5x5)   0:2 Буше (Ткачёв) – 28:04 (5x4)   0:3 Бродхёрст (Толчинский, Шарипзянов) – 38:57 (4x4)   1:3 Лукоянов (Лямкин, Галимов) – 46:44 (5x5)   2:3 Юдин (Сафонов) – 59:57 (5x5)

Третий матч серии состоится 5 апреля в Омске и начнётся в 16:30 мск. Следующие встречи пройдут 7, 9, 11, а в случае необходимости — 13 и 15 апреля 2023 года.

Турнирная сетка Кубка Гагарина

Напомним, в первой встрече «Авангард» отыгрался со счёта 0:2 за третий период, однако уступил в самом начале овертайма. Победную шайбу забросил Кирилл Панюков на 63-й минуте.

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