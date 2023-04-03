Лукоянов: «Ак Барс» проиграл в желании, во всём. Их защитники должны выше стёкол летать

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Востока с «Авангардом» (2:3, 1-1).

«Совсем другая игра получилась сегодня. Позавчера у нас было хорошее начало, хорошее движение, сегодня проигрывали в движении, в желании, во всём. Тяжело сказать почему, внутри команды разберёмся. А так… Вроде проиграли, но много положительных эмоций. И голы забили, и не бросили играть. Нужно делать то, что мы делали сегодня полтора периода. А не как в первые полтора периода – с металлоискателями катались. Оставим всё положительное и перенесём на следующий матч. Будем злее, будем понимать, чего ждать от соперника.

Конечно, «Авангарду» нужно было реабилитироваться сегодня, сыграть агрессивно. Но мы от себя отталкиваемся, а у нас сегодня было самое сонное начало за весь плей-офф. Нужно, чтобы их защитники выше стёкол летали, цепляться, не проигрывать единоборства. А мы сегодня все единоборства в первом периоде проиграли. Разберёмся, будем двигаться дальше», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.