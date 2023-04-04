«Они были на полразмера больше». Серебряков рассказал о своей экипировке в плей-офф КХЛ

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.

«Регулярный сезон я играл в прошлогодних щитках, потому что заказ немного задержался, потом пришли щитки меньшего размера. В итоге пришлось то ли в конце декабря, то ли в январе искать по всем поставщикам щитки, которые хотя бы примерно мне подошли. Получилось заказать эти. Они были на полразмера больше. Пытался в них выйти на тренировки, но было неудобно. Потом Саня Лазушин — спасибо ему огромное — отрезал мне их и зашил. Тогда они уже хорошо сели на меня», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).

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