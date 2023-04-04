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П. Кейн: во время поездок мы с Панариным играем в нарды. Хочется, чтобы это длилось дольше

П. Кейн: во время поездок мы с Панариным играем в нарды. Хочется, чтобы это длилось дольше
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн поделился мыслями о различиях выездов в «Чикаго Блэкхоукс» и в нынешнем клубе.

«В «Рейнджерс» столкнулся с отличием в плане выездов — добираться нередко можно на автобусе или поезде? Знаю, знаю. Прямо перед моим переходом у команды был западный выезд, но с тех пор, как я здесь, путешествия просто сумасшедшие. Я привык к двухчасовым полётам из Чикаго. А здесь минут 45 или меньше. Тебе почти хочется, чтобы это длилось дольше. Мы с Артемием Панариным сейчас играем в нарды в самолёте, вот чем мы занимаемся. Так что ты почти хочешь, чтобы это длилось немного дольше — так, чтобы мы могли сыграть ещё пару раз. Но нет, серьёзно, это хорошо для путешествий», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

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