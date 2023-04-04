КХЛ определила топ-5 лучших молодых хоккеистов по итогам второго раунда Кубка Гагарина

Официальный сайт КХЛ представил топ-5 лучших игроков лиги в возрасте до 23 лет по итогам второго раунда Кубка Гагарина.
На пятой строчке — форвард «Адмирала» Даниил Гутик. За шесть сыгранных матчей 21-летний игрок отметился одним голом и одной результативной передачей.
На четвёртой позиции расположился защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, который в четырёх встречах записал на свой счёт три голевые передачи.
Открывает тройку лучших молодых хоккеистов нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. 21-летний форвард в шести матчах набрал 2 (2+0) очка с показателем полезности «+3».
На второй строчке рейтинга — форвард «Локомотива» Максим Берёзкин, на счету которого две заброшенные шайбы, в том числе один победный гол в семи матчах второго раунда.
Лидером рейтинга стал нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, который в четырёх матчах с «Металлургом» набрал 3 (2+1) очка с двумя победными шайбами.
- 4 апреля 2023
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