Спящие коты. «Авангард» обыграл пассивный «Ак Барс», не напрягаясь

Домашние коты могут спать до 20 часов в сутки, и это совершенно им не вредит. «Ак Барс» после первого матча серии в своём победном видео сравнил себя с котом, который дал затрещину ярко-зелёному попугайчику, однако здесь спячка уже не сработала. Вчера казанский клуб стал играть лишь тогда, когда счёт стал 0:3.

Первоначальный план «Авангарда», как будто бы заключавшийся в пересиживании соперника, был довольно нелеп. Но ещё более странным было то, что «Ак Барс» с первых же минут словно выходил играть на 0:0. Конечно, и в первой игре серии команда Билялетдинова строила свои обычные 1-4 в средней зоне, но не откатывалась в пассивное построение сразу же, а здесь прессинг Казани был очень ограничен.

С другой стороны, усыпление от Казани привело к сверхопасному моменту — помните эпизод, когда Воронков оказался один на чужом пятаке и бросал в упор? Но этот момент и последующие секунды, где на обороняющийся «Авангард» накатил лёгкий ступор, были единственными у хозяев за первые пятнадцать минут. Как-то наивно было ждать, что технари Омска не воспользуются тем, что им отдали пространство, а габаритные силовики из нижних звеньев не будут выигрывать единоборства у бортов. Голевому броску Сведберга предшествовало то, что Толчинский и Грицюк с помощью индивидуальных действий устроили хаос в чужой зоне, и вратарь «Ак Барса» из-за этого оказался закрыт чуть ли не пятью игроками.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

С таким гостеприимным хозяином Омску даже не пришлось ничего выдумывать. Спецбригада «Авангарда» снова подтверждает свой статус смертельно опасной, но приглядитесь к тому, что делают игроки нейтрализации за секунды до гола: играют максимально пассивно, позволяя «ястребам» спокойно пасовать друг на друга. Понятно, что чревато слишком сильно выдвигаться на Ткачёва или Буше, которые легко могут раздёргать чужую оборону парой передач, но и пассивно ждать какого-то чуда оказалось также неэффективно.

И если для Фабио Капелло 2:0 — самый опасный счёт, то для «Авангарда» этой версии он чуть ли не самый комфортный. Команда Кравца, возможно, лучше всех в этом плей-офф играет в позиционной обороне при удержании счёта. Когда мы говорим про фантастическую реализацию «Авангарда» (вчера и в серии с «Сибирью»), то не надо забывать, что это и были максимально опасные моменты с контратак, когда соперник банально не успевал перестроиться. Вчера голу Бродхёрста предшествовал почти идентичный момент «Ак Барса», но ключевой оказалась разница в мастерстве: Семёнов слишком долго думал — и сильный бросок, ушедший выше ворот, фактически стал третьим ассистом на гол.

Чуть ли не главное открытие «Авангарда» в плей-офф — Виктор Сведберг. Один из самых высоких хоккеистов в истории как КХЛ, так и НХЛ, бóльшую часть сезона выглядел нелепо и вызывал критику не только от болельщиков, но и даже от главного тренера, что попало на одно из видео «Авангарда». Вчера важнее был даже не его гол, а замечательная передача на Ткачёва через всю площадку, которая привела к удалению и второй заброшенной шайбе. Казалось, защита Омска, где далеко не все умеют играть в пас, будет проблемой (а кто будет отдавать передачи топ-6?), но в решающие моменты они вдруг начали исполнять.

Про игру «Ак Барса» красиво высказался один из самых острых языков команды Артём Лукоянов: «Мы сегодня полтора периода катались с металлоискателями, а следующие полтора –бросали и нагружали, показали, что сопернику можно забивать. Не нужно искать лишних передач. Этот отрезок нужно перенести на следующие матчи и больше в целом бросать». Правда, в связи с первораундовым опытом «Авангарда» есть большие сомнения, что эта идея будет успешной — пусть класс «Ак Барса» и куда выше, чем у «Сибири». Да и в третьем периоде, несмотря на территориальное преимущество, сверхопасных моментов хозяева не создали.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Многих наверняка разочаровал Александр Радулов, весь пар которого уходил в гудок. Сеанс греко-римской борьбы со Сведбергом, переругивание с «казахом из Гётеборга» в штрафбоксе, предшествовавший этому толчок Малыхина в спину, после которого «Ак Барс» чудом не остался в меньшинстве, финальная стычка с Шарипзяновым — вообще, капитану «АБ» везёт, что судьи в этой серии стараются на первый план не выходить. А где КПД, который был бы отражён на табло? Партнёров бешеная энергия «тасманского дьявола» тоже не заразила.

Теперь у двух тренеров будет ещё полтора дня на тактические думки. Можно даже сейчас догадаться, как будет играть «Авангард» на старте третьей игры — попытается исполнить «горилл из клетки», сразу же идти в высочайший прессинг и по максимуму нагружать Билялова бросками. Это в каком-то смысле стандартно для омских матчей, и «Металлург» дважды под таким напором дрогнул. Весь вопрос для «Ак Барса» заключается в том, пытаться ли снова переждать это давление или нагло ответить на него своим.