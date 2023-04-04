После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка

В Санкт-Петербурге завершился второй матч в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева. Счёт в серии равный – 1-1.

После финальной сирены на льду завязалась массовая потасовка. Наиболее активное участие приняли защитник ЦСКА Даррен Диц и форвард СКА Дмитрий Яшкин. Развития потасовка не получила, и команды отправились в раздевалку.

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Напомним, по ходу третьего периода Яшкин ударил клюшкой форварда москвичей Сергея Плотникова, после чего хоккеист ЦСКА получил травму и ушёл в раздевалку.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.