А. Юдин: ЦСКА, оказывается, может не выдерживать силовую борьбу

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин подвёл итоги второго матча финала Запада между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА (2:1).
«Во втором матче подряд СКА пришлось отыгрываться, и снова хозяева смогли выйти вперёд. На этот раз концовку они провели уверенно – после второго гола, скорее, петербуржцы могли забить ещё, а не ЦСКА отыграться. Не будет же каждый раз везти с пустыми воротами, так что победа СКА по делу. ЦСКА-то, оказывается, может не выдерживать силовую борьбу. Всё было, как я люблю: жёсткие силовые, без фола – и гости в определённый момент поплыли, растерялись. ЦСКА ещё попытался провокациями против Яшкина и других лидеров что-то поправить, но получилось у них мало. С таким настроением и стоит ехать в Москву – слабые места ЦСКА стали понятны, нужно давить туда, где у них проблемы», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 4 апреля 2023
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