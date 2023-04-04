Р. Ротенберг: система ЦСКА — ждать ошибки СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (2:1) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о системе московского клуба.
«Система нашего соперника – ждать нашей ошибки. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов.
У нас есть свои резервы. Перегруппировались, все сегодня молодцы, каждый внёс вклад в победу. Сегодня всё сработало, но надо улучшать реализацию, можем больше забивать. Почему выпустили Полякова на последние секунды? Наши воспитанники играют, он заслужил своей работой эту роль. Мы рады, что у нас есть такие игроки, наши воспитанники. В таких ситуациях на лёд выходят лучшие игроки, которые могут сыграть правильно, на результат.
Мы весь год готовимся, все готовы играть. Бывают разные ситуации и вынужденные замены. Когда все здоровы, все лучшие играют. Сейчас проанализируем игру, подумаем над составом, будем улучшать. У нас все ребята готовы играть, резервы есть. В этом и заключается наша работа – улучшить свою игру в моменте в деталях. Сегодня все молодцы. Порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующей игре.
Победа – это тренировочный процесс, физика и психология. Наши ребята у нас в команде не просто так, мы им доверяем. Неважно, что было раньше. Эти ребята могут ещё и добавить, и в характере тоже.
Мы тренировались, когда соперник ещё играл. Вернули игровой тонус и будем добавлять. Работаем по нарастающей. Сильный соперник, у него серьёзный опыт. Мы их хорошо знаем, они на Олимпиаде играли и выигрывали. У нас эти ребята тоже есть. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Есть детали, которые мы обязаны улучшить.
Игра на пятаке – классика хоккея. Выиграешь пятак – выиграешь игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 апреля 2023
-
23:18
-
23:10
-
23:00
-
22:44
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:26
-
21:20
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:17
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:23
-
19:05
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:05