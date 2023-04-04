Нестеров: ЦСКА отталкивается от своих действий, мы не смотрим за игрой СКА

Капитан ЦСКА Никита Нестеров подвёл итог встречи со СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.
«Мы не смотрим за игрой соперника, отталкиваемся от своих действий. Были две примерно одинаковые игры, но о них уже нет смысла говорить. Впереди следующий матч — готовимся к нему.
СКА стал физически сильнее в сравнении с прошлым плей-офф? Я не могу сравнивать. Каждый плей-офф разный, поэтому всё остальное — уже история.
Ледовое побоище в самом конце? Это дерби СКА — ЦСКА, это хоккей. Такие эмоции в плей-офф, особенно в финале конференции. Думаю, эмоции перехлестнули, но такое бывает. Не думаю, что это может сказаться на следующей игре. Уже забыли», — цитирует Нестерова сайт ЦСКА.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
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