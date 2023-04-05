«Детройт» разгромно обыграл «Монреаль» в гостях
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
На 5-й минуте счёт в матче открыл Лукас Рэймонд. Спустя пять минут Дэвид Перрон удвоил преимущество гостей с передач Джордана Истерли и Олли Мяяття.
Во втором периоде «Детройт» забил ещё два гола. Отличились нападающие Мэтт Лафф и Джо Велено.
На 48-й минуте Дэвид Перрон установил итоговый счёт в этом матче — 5:0 в пользу «Детройта». Ему ассистировали Олли Мяяття и Джордан Истерли, оформившие по две голевые передачи в этой встрече.
«Монреаль» потерпел четвёртое поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Перрон) – 04:55 (5x5) 0:2 Перрон (Истерли, Мяяття) – 10:09 (5x5) 0:3 Лафф (Берггрен) – 27:12 (5x5) 0:4 Велено (Кубалик, Уолман) – 38:20 (5x4) 0:5 Перрон (Мяяття, Истерли) – 47:26 (5x5)
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