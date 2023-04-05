«Детройт» разгромно обыграл «Монреаль» в гостях

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 5-й минуте счёт в матче открыл Лукас Рэймонд. Спустя пять минут Дэвид Перрон удвоил преимущество гостей с передач Джордана Истерли и Олли Мяяття.

Во втором периоде «Детройт» забил ещё два гола. Отличились нападающие Мэтт Лафф и Джо Велено.

На 48-й минуте Дэвид Перрон установил итоговый счёт в этом матче — 5:0 в пользу «Детройта». Ему ассистировали Олли Мяяття и Джордан Истерли, оформившие по две голевые передачи в этой встрече.

«Монреаль» потерпел четвёртое поражение подряд.