Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве в одной регулярке

На «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кингз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Центральный нападающий гостей Леон Драйзайтль набрал в этом матче 3 (1+2) очка. Свой гол в этой встрече немецкий форвард забил, реализовав лишнего в третьем периоде.

Таким образом, Драйзайтль вышел на третье место по голам в большинстве в рамках одного регулярного чемпионата в истории НХЛ. В этом сезоне немец уже 31 раз поразил ворота соперников в неравных составах. По этому показателю он сравнялся с Джо Ньювендайком (31 в сезоне-1987/1988) и Марио Лемье (по 31 в сезонах-1988/1989 и 1995/1996).

Рекорд по голам в большинстве в одной регулярке был установлен Тимом Керром в сезоне-1985/1986 — 34. Второе место занимает Дэйв Андрейчук (32 в сезоне-1992/1993).