Павел Дорофеев даже не должен был сегодня играть, но оказался в составе и стал одним из главных творцов победы над «Миннесотой».

«Он в огне, я не хочу к нему приближаться!» Русский новичок провёл невероятный матч в НХЛ

Павел Дорофеев продолжает ярко заявлять о себе в НХЛ. Этот путь начался, по сути, меньше месяца назад, хотя россиянин дебютировал ещё в прошлом году, и в этом сезоне провёл три игры в декабре, но всё без очков. Но начиная с вызова в основу в середине марта Дорофеев с завидным упорством продолжает доказывать, что в АХЛ ему уже не место.

Дорофеев вполне мог пробиваться в основу и на старте сезона, главный тренер Брюс Кэссиди был им доволен, но тогда говорил, что россиянин больше подходит для игры в ведущих звеньях, а там у «рыцарей» вакансий не было. «Он мне понравился, очень, но на мастеровитых позициях у нас все были здоровы, поэтому он уехал [в АХЛ], работал над своей игрой и сейчас это принесло плоды», — говорил он.

Действительно, сейчас, в отличие от декабря, когда Дорофеев выходил в четвёртом звене и ничего не показал, он играет во втором – по большей части с Вильямом Карлссоном и Райлли Смитом. Выходит в бригаде большинства и за девять матчей набрал 7 (5+2) очков, быстро став любимчиком местных болельщиков.

Но в предыдущей игре Дорофеев выпал из состава, и сегодня тоже не должен был играть, но Чандлер Стивенсон заболел, и это дало россиянину новый шанс. В итоге именно он стал одним из главных творцов победы над «Миннесотой»!

Во-первых, Павел сравнял счёт во втором периоде, продемонстрировав убойнейший щелчок сходу. Но команде было нужно больше. Во-первых, потому что Мэтт Болди, который в отсутствие Кирилла Капризова превратился в главного снайпера «дикарей», быстро восстановил преимущество своей команды, забив гол в раздевалку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во-вторых, потому что у первого звена «Вегаса» игра сегодня совсем не шла. Когда третий период приблизился к финалу, Кэссиди снял вратаря, Дорофеев вновь принялся спасать команду. Он закатил в слот, пока Джек Айкел стянул на себя двух соперников, уехал с шайбой за ворота и выдал пас-конфетку на россиянина, который перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И этого было недостаточно. Дорофееву пришлось спасать команду ещё раз. Кэссиди выпустил 22-летнего нападающего в четвёртом раунде буллитной серии, когда на кону стояла судьба дополнительного очка. Очевидно, чувствовал, что тот на кураже и не подведёт. Павел не подвёл — филигранно раскачал вратаря и эффектно реализовал свою попытку, а в следующем раунде Райлли Смит принёс «Вегасу» победу.

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Первый дубль в НХЛ, буллит с первой же попытки, звание второй звезды матча (первой стал Смит) – невероятный матч русского новичка в НХЛ! Если частые неожиданные прорывы игроков в первых матчах в лиге или за новую команду можно объяснить сильным эмоциональным подъёмом, то сейчас, спустя 10 весенних игр, на это успехи Дорофеева уже не спишешь.

Нет, он делает то, что от него ждали изначально. Великолепно вписывается в топ-6. В соцсетях болельщики уже публикуют петиции за то, чтобы Кэссиди больше не смел трогать Дорофеева и даже думать о том, чтобы убрать его из состава.

«Он в огне, я даже не хочу к нему приближаться, иначе получу ожоги второй степени», — метко заметил нападающий «Вегаса» Киган Колесар.