Кэссиди прокомментировал дубль Пьетранджело в матче с «Нэшвиллом»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ) прокомментировал игру звёздного защитника «рыцарей» Алекса Пьетранджело, оформившего дубль.
«Он движется в правильном направлении. У него было достаточно времени на льду, чтобы получать шайбы. Я думаю, когда защитник поддерживает атаку, ключевой момент — получить шайбу в нужное время, чтобы успеть поднять голову и получить возможность забить. Я очень доволен его игрой», — приводит слова Кэссиди NHL.com.
«Голден Найтс» возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона НХЛ, имея в своём активе 104 очка. «Нэшвилл» с 86 очками идёт пятым в Центральном дивизионе и продолжает борьбу за уайлд-кард.
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