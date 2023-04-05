Прощание с отцом Матвея Мичкова пройдёт 6 апреля в Адлере

Церемония прощания с Андреем Мичковым, отцом 18-летнего нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, состоится 6 апреля в 13 часов 30 минут в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4. Об этом сообщает пресс-служба «леопардов».

После этого тело Андрея Мичкова на самолёте будет транспортировано в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур.

Напомним, вчера, 4 апреля, появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. По предварительным данным, полиция не нашла в смерти мужчины криминальный характер.

Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.