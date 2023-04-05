Билялетдинов: был ли уверен, что «Ак Барс» отыграется? Вы что за вопросы задаёте?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о вере в команду после счёта 0:2 и об эмоциональной составляющей игры.

«Был ли я уверен в том, что «Ак Барс» сможет отыграться? Вы что за вопросы задаёте? Конечно, уверен в команде. А как, если не верить? Зачем тогда мне выходить?

Войнов не играл из тактических соображений? Мы подумали об этом, запланировано было.

Гол Евсеева? Он играл практически весь сезон у нас, поэтому чего бояться.

Лучший ли это матч Билялова после моего возвращения? Сложно сейчас вспомнить. Во всяком случае последнее время показывает хорошую игру, мы рады этому.

Самая эмоциональная игра в плей-офф? Конечно, так ситуация — непросто всё было. Хорошая команда «Авангард», и ломать надо было ситуацию. Ребята делали всё возможное. Не всё всегда получается, но, слава богу, сегодня вытащили», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.