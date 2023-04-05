Билялетдинов: был ли уверен, что «Ак Барс» отыграется? Вы что за вопросы задаёте?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о вере в команду после счёта 0:2 и об эмоциональной составляющей игры.
«Был ли я уверен в том, что «Ак Барс» сможет отыграться? Вы что за вопросы задаёте? Конечно, уверен в команде. А как, если не верить? Зачем тогда мне выходить?
Войнов не играл из тактических соображений? Мы подумали об этом, запланировано было.
Гол Евсеева? Он играл практически весь сезон у нас, поэтому чего бояться.
Лучший ли это матч Билялова после моего возвращения? Сложно сейчас вспомнить. Во всяком случае последнее время показывает хорошую игру, мы рады этому.
Самая эмоциональная игра в плей-офф? Конечно, так ситуация — непросто всё было. Хорошая команда «Авангард», и ломать надо было ситуацию. Ребята делали всё возможное. Не всё всегда получается, но, слава богу, сегодня вытащили», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 5 апреля 2023
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:33
-
20:26
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:28
-
18:02
-
17:44
-
17:27
-
17:06
-
16:42
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:08
-
14:53
-
14:35
-
14:25
-
13:55
-
13:38
-
13:27