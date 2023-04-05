Билялетдинов: что сказал команде после 0:2? Это уже между нами, хорошо?

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина.

«Сложная игра была. К сожалению, изначально удаления, которые сломали нам первый период. Потом приводили себя в порядок. В целом ребята молодцы, хорошо играли, с отдачей, с пониманием. Я доволен ребятами.

Что сказали команде после такого старта? Мы нашли те слова, которые помогли. Это уже между нами, хорошо?» — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.