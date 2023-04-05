Билялетдинов: что сказал команде после 0:2? Это уже между нами, хорошо?
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина.
«Сложная игра была. К сожалению, изначально удаления, которые сломали нам первый период. Потом приводили себя в порядок. В целом ребята молодцы, хорошо играли, с отдачей, с пониманием. Я доволен ребятами.
Что сказали команде после такого старта? Мы нашли те слова, которые помогли. Это уже между нами, хорошо?» — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:33
-
20:26
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:28
-
19:08
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:28
-
18:02
-
17:44
-
17:27
-
17:06
-
16:42
-
16:24
-
16:10
-
16:05
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:08
-
14:53
-
14:35
-
14:25
-
13:55
-
13:38
-
13:27
Партнерский контент