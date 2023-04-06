Никита Задоров — вторая звезда матча «Виннипег» — «Калгари»

На стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.
Российский защитник Никита Задоров был признан второй звездой матча. У него два очка. Первым стал шведский вратарь Якоб Маркстрём. Он пропустил всего один гол и отразил 34 броска. Третьей звездой признали Кайла Коннора.
Уже на 12-й минуте матча счёт открыли хозяева – отличился форвард Кайл Коннор. Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа отметились голевыми передачами. На 27-й минуте Эндрю Манджапане с передачи Микаэля Баклунда сравнял счёт.
На 45-й минуте Уокер Дуэр после пасов российского защитника Никиты Задорова и Тревора Льюиса вывел гостей вперёд. Сам Задоров забил на 51-й минуте и укрепил преимущество своей команды. Джонатан Юбердо и Манджапане отдали ему передачи.
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