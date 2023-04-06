Кучеров психовал, Панарин забивал! Русская дуэль в матче НХЛ с четырьмя драками

На двоих «Рейнджерс» и «Тампа» набрали больше часа штрафного времени, а в самой игре сильнее преуспели «синерубашечники».

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» давно решили задачи по выходу в плей-офф НХЛ и вполне могли себе позволить доигрывать регулярку в экономном режиме. Собственно, главный тренер «синерубашечников» Жерар Галлан так и собирался поступить и сегодня даже предоставил дополнительный выходной Патрику Кейну, испытывающему определённые проблемы с бедром.

Но в головах хоккеистов обеих команд, по всей видимости, до сих пор осталась память об их недавнем противостоянии в финале Восточной конференции в последнем розыгрыше Кубка Стэнли. По крайней мере, не имевший фактически никакого турнирного значения матч получился одним из самых жёстких во всём сезоне.

Основные боевые действия начали разворачиваться на льду в конце первого периода, к которому «Рейнджерс» подошли с преимуществом в две шайбы. Хозяева выдали мощнейший отрезок в начале матча, отправив три шайбы подряд в ворота Андрея Василевского ещё к середине стартового периода. Последовательно отличились Крис Крайдер, Каапо Какко и Тайлер Мотт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Крайдера заброшенная шайба стала 263-й за карьеру в клубе и в лиге. Благодаря этому 31-летний нападающий, выступающий за «синерубашечников» на протяжении всей карьеры в НХЛ, вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», опередив легенду клуба Вика Хэдфилда (262).

Отличиться американскому форварду помог Владимир Тарасенко. Для российского форварда этот ассист стал 301-м за карьеру в лиге. По этому показателю он вышел на 22-е место среди россиян, сравнявшись с Валерием Каменским. Заодно набравший 570-е очко в НХЛ Тарасенко вплотную подобрался к Сергею Самсонову (571) в бомбардирском зачёте среди российских хоккеистов.

«Тампа» отыграла одну шайбу спустя 19 секунд после гола Мотта – Алекс Киллорн реализовал большинство, удачно сыграв на пятаке под воротами Игоря Шестёркина. Результативными передачами отметились Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. А в концовке периода в этом матче состоялась первая и далеко не последняя драка – Бен Харпур и Пэт Марун долго кружили по льду, держа друг друга за свитера, но эффектного боя не получилось. В этом вопросе всё ещё было впереди.

В середине второго периода команды за 15 секунд обменялись заброшенными шайбами — сначала Брэндон Хагель сократил отставание «Тампы» до минимума, но практически сразу после вбрасывания в центральном круге свой первый дубль в стане «синерубашечников» оформил Мотт. Уже через три минуты его примеру последовал Хагель, также забросивший свою вторую шайбу в этом матче.

Момент с взятием ворот получился довольно интересным. Канадский форвард сыграл на добивании, и шайба совсем чуть-чуть, но всё-таки пересекла линию ворот, после чего Шестёркин сумел выкинуть её в поле, и ещё на одном добивании сыграл Киллорн, попутно ударив российского вратаря по щиткам. После видеопросмотра арбитры определили, что шайба действительно пересекла линию ворот ещё после добивания Хагеля, и гол был засчитан, вот только «Тампа» осталась в меньшинстве, так как Киллорна отправили в штрафной бокс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Возможно, что именно этот эпизод окончательно накалил отношения между командами, и до конца второго периода последовали ещё две драки. Кори Перри и Винсент Трочек эффектно схлестнулись в кулачном бою, тогда как действия в исполнении Брэйдена Шнайдера и Росса Колтона больше тянули на один из подвидов спортивной борьбы.

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На старте третьего периода Крайдер должен был присоединяться к Мотту и Хагелю в качестве автора дубля, но просто блистательно сыграл Василевский. Проведший довольно посредственный для самого себя матч голкипер «Тампы» в данном эпизоде совершил самый яркий сейв в матче, очень красиво потащив бросок Крайдера в упор.

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Но «Тампе» это не помогло. Через 10 минут Крайдер всё-таки оформил дубль, с ленточки сумев добить шайбу в ворота после броска в штангу от Мики Зибанеджада. Окончательно добило «молний» удаление Кучерова, который совершил подножку в своей зоне. Судя по всему, российский лидер «Тампы» после своего нарушения сразу почувствовал неладное и, оказавшись в штрафном боксе, с досады разбил установленную там камеру.

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В свою очередь, «Рейнджерс» реализовали большинство. Находившийся в тени на протяжении почти всего матча 31-летний Артемий Панарин фирменным кистевым броском прошил Василевского, забив 26-й гол в этом сезоне НХЛ и установив окончательный счёт в матче. 6:3 в пользу «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Закончился же матч ещё одной дракой – уже после финальной сирены Харпур провёл бой с Перри. На двоих команды общими усилиями набрали 70 минут штрафного времени, подарив болельщикам хорошее представление со всех точек зрения.