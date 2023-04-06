Макдэвид вышел на 5-е место по очкам за сезон с 1990 года, отставая на один балл от Ягра

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.
Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в третьем периоде.
Таким образом, Макдэвид довёл количество своих очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ до 148. Это достижение позволило ему подняться на пятое место с сезона-1989/1990 по числу набранных очков за одну регулярку и сравняться с Пэтом Лафонтеном, который показал аналогичную статистику в сезоне-1992/1993. На одно очко Макдэвид отстаёт от занимающего четвёртую строчку Яромира Ягра (149 очков в сезоне-1995/1996).
Лидером по количеству очков за сезон в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (163 в сезоне-1990/1991). За ним следуют два рекорда Марио Лемье (161 в сезоне-1990/1991 и 160 в сезоне-1992/1993).
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