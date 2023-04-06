Сразу три игрока «Эдмонтона» имеют 100+ очков в текущей регулярке. Такого не было 27 лет

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Нападающий «нефтяников» Райан Ньюджент-Хопкинс в этом матче отметился результативной передачей и впервые в своей карьере в НХЛ набрал 100 очков в одном регулярном чемпионате.

Таким образом, Ньюджент-Хопкинс стал уже третьим игроком своей команды, который смог «выбить сотню» в текущем сезоне. Также это сделали Коннор Макдэвид (148) и Леон Драйзайтль (123).

В последний раз сразу три игрока одной команды набирали 100+ очков в сезоне-1995/1996. В том сезоне это сделало трио «Питтсбурга» Марио Лемье — Яромир Ягр — Рон Фрэнсис, которые на троих набрали 429 очков. У Макдэвида, Драйзайтля и Ньюджент-Хопкинса на данный момент 371.

«Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей, и гарантировали себе место в плей-офф.