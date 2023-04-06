«Смотрю — постоянно с книжками». Крикунов вспомнил молодого Фёдорова в минском «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов вспомнил, как в середине 80-х молодой Сергей Фёдоров, ныне тренирующий московский ЦСКА, на непродолжительный период оказался в минском «Динамо».
«Он у нас в Минске в школе «Юности» занимался, и был там лучшим. Когда мы взяли его в минское «Динамо», я сам только начинал главным тренером. Мы тогда жили в одном общежитии, у нас комнаты рядом были. Смотрю – он постоянно с книжками. Начали разговаривать – выяснилось, что хорошо учится.
В команде он быстро начал развиваться. Серёга играл в первом звене, когда ему исполнилось 16 лет. Выходил с Меленчуком и Варивончиком – те ребята взрослые (первому было 33, второму – 30), а он совсем пацан. Я его как-то раз поставил с ними – и пошла игра. Долго искал, думал, кого к ним определить. Выпустил Фёдорова – здорово получилось. И уже следующим летом его у меня забрали», — сказал Крикунов в интервью Sports.ru.
Напомним, Фёдоров провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли.
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