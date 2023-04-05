Команда Зинэтулы Билялетдинова — в двух шагах от выхода в большой финал.

Инстинкт зверя? «Ак Барс» за две минуты вытащил безнадёжный матч и повёл в финале Востока

На старте финальной серии Восточной конференции КХЛ соперники были любезны друг к другу. «Ак Барс» и «Авангард» не только обменялись победами, но и дозволили себе недопустимые для плей-офф вольности. Сначала казанцы за один период лишились преимущества в две шайбы; через день та же участь едва не настигла и омичей.

И если имя победителя отделило первую встречу от второй, то его свойства оказались общими. В обоих случаях успеха добился тот, кому хватило смелости и выдумки действовать активнее.

Лучше помня о том, что даёт результат, ставку на бурное начало в третьем матче противостояния сделал «Авангард». Сибиряки были настолько настойчивы, что за четыре с половиной минуты от стартового вбрасывания заставили соперников трижды нарушить правила. Когда «барсы» остались втроём, Александр Радулов, отбывавший командный штраф за нарушение численного состава, вскочил и через открытую калитку агрессивно выразил недовольство работой судей. Беспокойства 47-го номера оказались напрасными. «Ястребы» полагались на сильные броски, но вратарь Тимур Билялов всё видел, со всем справился, и казанцы выстояли даже в формате «3х5».

Более того, гости восприняли временные трудности скорее как легализованный допинг. Восстановив количественный порядок в своих рядах, они предприняли несколько разнонаправленных атакующих действий — от позиционных узоров до залихватских контрвыпадов.

Во второй половине отрезка омичи вернули себе преимущество. Несколько всплесков вдохновения пережил Владимир Ткачёв, вместе с парой фамильных изысканных передач нашедший отличный момент для собственного броска. Однако на ещё меньшем расстоянии от гола остановился Наиль Якупов. Ракетой примчавшись в чужую зону, первый номер драфта НХЛ-2012 обманным финтом уложил Билялова на лёд и завёз шайбу между щитком голкипера и штангой — там она и осталась.

В дебюте второго периода команды тоже не обошлись без эксцессов. Защитники «Авангарда» позволили Дмитрию Воронкову произвести три добивания подряд. Неудобства вратарю Василию Демченко постарались компенсировать нападающие: вторая тройка выкатилась три в один, но Сергей Толчинский избрал слишком острый угол для броска.

В последующем каждый из соперников продолжил играть в хоккей, который в этот вечер мог по праву называть своим. «Ак Барс» продавливал и проламывал в попытках занести тачдаун за спину Демченко. «Авангард» в большей степени искал пространство для передачи, комбинации или другой светлой идеи.

Омская модель сработала эффективнее. В результате замысловатых виражей Ткачёва на огневую позицию вышел Рид Буше. Форвард, который в этом сезоне и сам горит как огонь, не промахнулся — 1:0.

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4 из 20 минут «Ак Барс» провёл в большинстве. Казанцы потратили время с умом: Станислав Галиев дал зазвенеть левой штанге, а ещё в двух случаях шайба буквально застывала на ленточке. По этим моментам складывалось ощущение, что если такое явление, как удача, действительно существует, то «Авангард» знаком с ней теснее. Единственное, на что они могли пожаловаться «подруге», — инвентарь. Дважды при обороне своих ворот хозяева ломали клюшки.

В начале третьего периода соперники снизили атакующий темп. «Ак Барс», как и положено догоняющему, больше усердствовал впереди. «Авангард» ответил одним наставлением, но каким! Ткачёв с Буше сыграли в идеальную стеночку — 2:0. Такой эпизод стоит увидеть своими глазами.

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Окончательно избавившись от необходимости выбирать тактику, «барсы» ринулись вперёд. Поначалу омичи справлялись с натиском образцово-показательно, разрушая атаки на стадии зародыша. Но с позиционкой справиться не удалось. Наброс Никиты Евсеева от синей линии пришёлся точно в цель.

Вскоре арбитры нашли злой умысел в действиях Виктора Сведберга, хотя защитник упал раньше, чем его оппонент в единоборстве. Гости долго не могли найти нужный ключ, но в конце концов всё же использовали лишнего: Радулов отлично сработал на подставлении. На потрясающий камбэк у «Ак Барса» ушло чуть больше двух минут.

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В заключение основного времени сибиряки снова остались вчетвером, но выстояли под давлением и подарили игре овертайм. Четвертый период «Авангард» начал так, как первый. Омичи быстро получили большинство, не реализовали попытку, зато поймали нужную волну и по горячим следам организовали головокружительную атаку. Чудо, что Билялов вытянул бросок Ивана Телегина. Но чудеса случаются.

Затем фокус всеобщего внимания переместился на судей. В двух неоднозначных эпизодах они не стали свистеть, чем вызвали гнев местных зрителей. «Полосатые убийцы!» — затянул омский фан-сектор.

Через несколько мгновений прямо напротив него состоялось кульминационное событие матча: Дмитрий Кагарлицкий вырезал филигранную передачу на Вадима Шипачёва, а тот, оставшись один на один с Демченко, отправил шайбу в сетку и завершил самый продолжительный матч в этой серии.

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2-1 — «Ак Барс» вырывает лидерство в противостоянии. Кажется, теперь главный вопрос — насколько безболезненно «Авангард» сможет пережить такой невероятный камбэк соперника.