Главный тренер «Эдмонтона» прокомментировал 100 очков Ньюджент-Хопкинса в сезоне

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал достижение нападающего своей команды Райана Ньюджент-Хопкинса, который впервые в карьере в НХЛ набрал 100 очков за сезон.

«Мы говорим о человеке, который очень популярен в нашем городе, в нашей организации, и, конечно же, среди игроков и тренеров. И видеть от такого человека подобное достижение очень волнительно для всех. И наша команда хотела показать Райану, как много он значит для нас.

Я увидел серьёзный прогресс в его игре в этом сезоне. И дело не только в набранных очках, но и вообще во всех аспектах: первая бригада большинства, первая бригада меньшинства, «6х5», «5х6».

Он победитель. Он делает много незаметных вещей, которые формируют командные победы. Мы счастливы иметь его в команде», — приводит интервью Вудкрофта пресс-служба клуба.