Главный тренер «Эдмонтона» прокомментировал 100 очков Ньюджент-Хопкинса в сезоне

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал достижение нападающего своей команды Райана Ньюджент-Хопкинса, который впервые в карьере в НХЛ набрал 100 очков за сезон.
«Мы говорим о человеке, который очень популярен в нашем городе, в нашей организации, и, конечно же, среди игроков и тренеров. И видеть от такого человека подобное достижение очень волнительно для всех. И наша команда хотела показать Райану, как много он значит для нас.
Я увидел серьёзный прогресс в его игре в этом сезоне. И дело не только в набранных очках, но и вообще во всех аспектах: первая бригада большинства, первая бригада меньшинства, «6х5», «5х6».
Он победитель. Он делает много незаметных вещей, которые формируют командные победы. Мы счастливы иметь его в команде», — приводит интервью Вудкрофта пресс-служба клуба.
- 6 апреля 2023
-
15:08
-
14:49
-
14:29
-
14:12
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
12:52
-
12:41
-
12:24
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:36
-
08:16
-
08:15
-
08:00
-
07:55
-
07:47
-
06:58
-
06:49
-
05:38
-
05:23