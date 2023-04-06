«Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля

Переезд «Сибири» на новую многофункциональную арену должен состояться до начала июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

«Сейчас ведётся активная подготовка по организации переезда «Сибири» на арену, [это должно произойти] до начала подготовки команды к регулярному сезону Континентальной хоккейной лиги. Планируется, что переезд клуба должен состояться до начала июля», — заявил Ахапов.

Напомним, новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», вмещающем 6055 человек. Новая «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.

«Сибирь» в текущем сезоне заняла шестое место в регулярке. В первом раунде плей-офф новосибирцы уступили «Авангарду» 1-4 в серии.