«Сент-Луис» вызвал Саморукова из АХЛ, он может дебютировать в сезоне в матче с «Рейнджерс»

«Сент-Луис Блюз» вызвал из фарм-клуба российского защитника Дмитрия Саморукова, сообщает официальный сайт «блюзменов». Ожидается, что 23-летний защитник дебютирует в текущем сезоне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (в ночь на 7 апреля в 3:00 мск).

В АХЛ Дмитрий сыграл за «Спрингфилд Тандербёрдс» 66 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 голевых передач, набрав в общей сложности 20 очков. На счету 23-летнего хоккеиста один матч в НХЛ. В 2021 году он сыграл за «Эдмонтон Ойлерз» без результативных действий.

Напомним, Саморуков перешёл в систему «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз». В обратном направлении проследовал россиянин Клим Костин. Игрок обороны был выбран «Ойлерз» на драфте НХЛ в 2017 году в третьем раунде под общим 84-м номером.