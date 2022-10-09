«Сент-Луис» обменял Клима Костина в «Эдмонтон» на Дмитрия Саморукова

«Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» произвели обмен, в результате которого Клим Костин отправился в канадский клуб в обмен на ещё одного российского игрока, Дмитрия Саморукова, сообщает официальный сайт «блюзменов».

Ранее Костина и Саморукова выставили на драфт отказов, где их никто не забрал.

В сезоне-2021/2022 Костин принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-3» и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 на льду он не появлялся.



Сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял омский «Авангард», за который Костин прежде выступал на правах аренды.

В прошлом сезоне Саморуков дебютировал в НХЛ в декабрьском матче с «Сент-Луис Блюз» (2:4). Он провёл на льду 2 минуты 28 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». В АХЛ он выступает за фарм-клуб «нефтяников» — «Бейкерсфилд Кондорс», за который в нынешнем чемпионате сыграл 37 матчей и отметился 12 (2+10) результативными действиями при показателе полезности «+7» и 34 минутах штрафного времени.