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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА обыгрывает СКА всухую после двух периодов в третьем матче финальной серии Запада

ЦСКА обыгрывает СКА всухую после двух периодов в третьем матче финальной серии Запада
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду СКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Константин Окулов с передач Ярослава Дыбленко и Никиты Нестерова. Окулов прервал свою безголевую серию, состоящую из шести матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

За 21 секунду до конца второй двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Антона Слепышева забросил вторую шайбу москвичей в матче. Отметим, что этот гол стал первым для ЦСКА в большинстве в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Дыбленко, Нестеров) – 23:58 (5x5)   2:0 Каменев (Григоренко, Слепышев) – 39:39 (5x4)
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