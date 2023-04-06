ЦСКА обыгрывает СКА всухую после двух периодов в третьем матче финальной серии Запада

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду СКА. После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Константин Окулов с передач Ярослава Дыбленко и Никиты Нестерова. Окулов прервал свою безголевую серию, состоящую из шести матчей.

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За 21 секунду до конца второй двадцатиминутки Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Антона Слепышева забросил вторую шайбу москвичей в матче. Отметим, что этот гол стал первым для ЦСКА в большинстве в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.