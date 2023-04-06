«Важно сохранить силы и быть на земле». Ротенберг — о приезде СКА в Москву на «Сапсане»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о приезде команды в Москву на матч с ЦСКА на «Сапсане».

«Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать. Слышал такую историю: японские туристы прилетели за восемь часов, а потом в пробке стояли 10. Нужно всё учитывать. Не бывает мелочей. Слава богу, всё хорошо.

В двух матчах первыми пропускаем, как этого избежать? Это как шахматы на льду. Нам нужно искать резервы, улучшать всё. Всегда хорошо добавляем по ходу игры. Важно хорошее начало, будем к этому стремиться», — заявил Ротенберг в предматчевом интервью.

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Напомним, счёт в финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА равный — 1-1. Сейчас в Москве проходит третий матч. После первого периода счёт не открыт — 0:0.