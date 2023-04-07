Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевой пас Евгения Дадонова помог «Далласу» взять верх над «Филадельфией»

Голевой пас Евгения Дадонова помог «Далласу» взять верх над «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.

На последней минуте первого периода, за две секунды до сирены, Джейсон Робертсон открыл счёт голам в матче. Талйер Сегин и Джо Павелски ассистировали ему. На 22-й минуте забил и сам Павелски. Теперь авторами голевых передач стали Джейми Бенн и Миро Хейсканен. На 29-й минуте Колин Миллер укрепил преимущество команды. Уайатт Джонстон и российский нападающий Евгений Дадонов ассистировали ему. На 31-й минуте Робертсон оформил дубль после передачи Павелски. Кевин Хейз отыграл один гол на 34-й минуте. Оуэн Типпетт и Расмус Ристолайнен отдали ему по одному голевому пасу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Робертсон (Сегин, Павелски) – 19:58 (5x4)   2:0 Павелски (Бенн, Хейсканен) – 21:04 (5x4)   3:0 Миллер (Джонстон, Дадонов) – 28:53 (5x5)   4:0 Робертсон (Павелски) – 30:55 (5x5)   4:1 Хейз (Типпетт, Ристолайнен) – 33:16 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023