Голевой пас Евгения Дадонова помог «Далласу» взять верх над «Филадельфией»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.
На последней минуте первого периода, за две секунды до сирены, Джейсон Робертсон открыл счёт голам в матче. Талйер Сегин и Джо Павелски ассистировали ему. На 22-й минуте забил и сам Павелски. Теперь авторами голевых передач стали Джейми Бенн и Миро Хейсканен. На 29-й минуте Колин Миллер укрепил преимущество команды. Уайатт Джонстон и российский нападающий Евгений Дадонов ассистировали ему. На 31-й минуте Робертсон оформил дубль после передачи Павелски. Кевин Хейз отыграл один гол на 34-й минуте. Оуэн Типпетт и Расмус Ристолайнен отдали ему по одному голевому пасу.
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