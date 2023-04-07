Артюхин: думаю, СКА в ярости после момента с Николаевым

Экс-форвард СКА и ЦСКА Евгений Артюхин высказался о третьем матче финала Западной конференции между армейскими командами. Счёт в серии в пользу ЦСКА (2:1).

«Было очень хорошее начало от СКА, в первые 10 минут моменты возникали только у ворот Рейдеборна. Один Яшкин мог дважды забивать, отличные шансы были и у других. ЦСКА выстоял, дальше игра была более равная, но одни забили в большинстве, другие нет. Вратарь ЦСКА сегодня действовал безошибочно, «тащил» всё что можно. СКА необходимо прибавить в реализации, моментов ведь они создают достаточно. Ну и момент с Николаевым – думаю, гости в ярости, что там ничего не дали, эпизод был очень грубый и неприятный. Конечно, в серии ничего не ясно, петербуржцам совершенно не нужно нервничать – просто отдохнуть, разобрать ошибки и продолжать играть в свою игру. 2-1 – самое начало серии, что на Западе, что на Востоке. Уверен, что впереди ещё много матчей», – сказал Артюхин «Чемпионату».