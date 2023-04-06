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ЦСКА — СКА — 4:0, обзор третьего матча финала Западной конференции плей-офф КХЛ, видео голов, трансляция

Безжалостно. ЦСКА вынес СКА в третьем матче финала Запада, проведя идеальную игру
Лев Лукин
ЦСКА вынес СКА в третьем матче
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Невские армейцы впервые в плей-офф-2023 не сумели забросить ни одной шайбы за матч.

После двух матчей в Санкт-Петербурге серия финала конференции Запада перебралась в Москву. В Северной столице СКА и ЦСКА обменялись победами, оба матча охарактеризовались плотной борьбой, серьёзной работой с минимальным процентом творчества, и мы уже отмечали, что в этом видится попытка невских армейцев подстроиться под стиль действующего чемпиона.

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Первая игра серии в российской столице тоже не обещала быть сверхрезультативной и красочной, и всё так и вышло. В первом периоде Адам Рейдеборн и Дмитрий Николаев смогли оставить свои ворота в неприкосновенности, отрезок прошёл с небольшим преимуществом хозяев, но обошлось без серьёзных угроз. Самый острый эпизод возник уже после сирены на перерыв и был связан с грубостью: Сергей Плотников толкнул в спину Никиту Камалова, Михаил Пашнин схлопотал аналогичный штраф у гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Дыбленко, Нестеров) – 23:58 (5x5)   2:0 Каменев (Григоренко, Слепышев) – 39:39 (5x4)   3:0 Соркин (Диц) – 54:29 (5x4)   4:0 Классон – 59:46 (en)

Голы пришли во втором периоде. На 24-й минуте Плотников снова разменялся с игроком СКА на обоюдной грубости (на этот раз с Игорем Ожигановым), а в расстановке «4 на 4» большим количеством свободного льда сумел воспользоваться главный технарь в составе ЦСКА Константин Окулов. С левого края форвард сместился в центр и нанёс шикарный кистевой бросок точно в угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

СКА бросился отыгрываться и в целом сумел перехватить инициативу, насоздавать моментов, но не справился с вязкой обороной ЦСКА и безошибочно действовавшим сегодня Рейдеборном. А на последних минутах отрезка гостей подвёл капитан: Дмитрий Яшкин в безобидной ситуации толкнул на борт Владислава Каменева, схлопотал удаление, которое за секунду до сирены и реализовал пострадавший центрфорвард московской команды, в очередной раз в этом плей-офф удачно сыгравший клюшкой на пятачке по летящей шайбе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В третьем периоде ЦСКА классически сыграл по счёту, как это умеют делать лишь московские армейцы. Роман Ротенберг усадил Никиту Гусева на скамейку, но этот нестандартный ход не помог СКА даже помечтать о камбэке. Где-то петербуржцам, возможно, арбитры недодали шансов в большинстве (как, например, в эпизоде с Матвеем Гуськовым), но не возникало ощущения, что розыгрыш лишнего как-то мог бы помочь петербуржцам в этот вечер.

Под занавес же игры ЦСКА довёл счёт до крупного, получив максимальное моральное удовлетворение от победы. На 55-й минуте Максим Соркин классным броском реализовал удаление Захара Бардакова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А за 14 секунд до сирены Фредрик Классон установил окончательный счёт матча удивительным броском из своей зоны по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

4:0 – безоговорочная и очень уверенная победа ЦСКА, который провёл если не идеальный, то близкий к идеальному матч. СКА против такой машины оказался бессилен, и теперь тренерскому штабу невских армейцев нужно крепко подумать, как послезавтра вернуть равновесие в этой серии.

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