Безжалостно. ЦСКА вынес СКА в третьем матче финала Запада, проведя идеальную игру

Невские армейцы впервые в плей-офф-2023 не сумели забросить ни одной шайбы за матч.

После двух матчей в Санкт-Петербурге серия финала конференции Запада перебралась в Москву. В Северной столице СКА и ЦСКА обменялись победами, оба матча охарактеризовались плотной борьбой, серьёзной работой с минимальным процентом творчества, и мы уже отмечали, что в этом видится попытка невских армейцев подстроиться под стиль действующего чемпиона.

Первая игра серии в российской столице тоже не обещала быть сверхрезультативной и красочной, и всё так и вышло. В первом периоде Адам Рейдеборн и Дмитрий Николаев смогли оставить свои ворота в неприкосновенности, отрезок прошёл с небольшим преимуществом хозяев, но обошлось без серьёзных угроз. Самый острый эпизод возник уже после сирены на перерыв и был связан с грубостью: Сергей Плотников толкнул в спину Никиту Камалова, Михаил Пашнин схлопотал аналогичный штраф у гостей.

Голы пришли во втором периоде. На 24-й минуте Плотников снова разменялся с игроком СКА на обоюдной грубости (на этот раз с Игорем Ожигановым), а в расстановке «4 на 4» большим количеством свободного льда сумел воспользоваться главный технарь в составе ЦСКА Константин Окулов. С левого края форвард сместился в центр и нанёс шикарный кистевой бросок точно в угол.

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СКА бросился отыгрываться и в целом сумел перехватить инициативу, насоздавать моментов, но не справился с вязкой обороной ЦСКА и безошибочно действовавшим сегодня Рейдеборном. А на последних минутах отрезка гостей подвёл капитан: Дмитрий Яшкин в безобидной ситуации толкнул на борт Владислава Каменева, схлопотал удаление, которое за секунду до сирены и реализовал пострадавший центрфорвард московской команды, в очередной раз в этом плей-офф удачно сыгравший клюшкой на пятачке по летящей шайбе.

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В третьем периоде ЦСКА классически сыграл по счёту, как это умеют делать лишь московские армейцы. Роман Ротенберг усадил Никиту Гусева на скамейку, но этот нестандартный ход не помог СКА даже помечтать о камбэке. Где-то петербуржцам, возможно, арбитры недодали шансов в большинстве (как, например, в эпизоде с Матвеем Гуськовым), но не возникало ощущения, что розыгрыш лишнего как-то мог бы помочь петербуржцам в этот вечер.

Под занавес же игры ЦСКА довёл счёт до крупного, получив максимальное моральное удовлетворение от победы. На 55-й минуте Максим Соркин классным броском реализовал удаление Захара Бардакова.

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А за 14 секунд до сирены Фредрик Классон установил окончательный счёт матча удивительным броском из своей зоны по пустым воротам.

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4:0 – безоговорочная и очень уверенная победа ЦСКА, который провёл если не идеальный, то близкий к идеальному матч. СКА против такой машины оказался бессилен, и теперь тренерскому штабу невских армейцев нужно крепко подумать, как послезавтра вернуть равновесие в этой серии.