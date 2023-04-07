Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В первом периоде хозяева успели забить четыре гола, команды ушли на перерыв со счётом 4:0. Фил Кессел отличился первым с передачи Ивана Барбашёва. Сам российский нападающий отличился всего спустя минуту, ему ассистировал Чандлер Стивенсон.
В начале второго периода «Вегас» забил пятый гол в матче. На 32-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар забросил первую шайбу гостей во встрече. Спустя три минуты российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков забил второй гол своей команды в матче и установил итоговый счёт — 5:2 в пользу «Вегаса».
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