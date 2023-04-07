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Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»

Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В первом периоде хозяева успели забить четыре гола, команды ушли на перерыв со счётом 4:0. Фил Кессел отличился первым с передачи Ивана Барбашёва. Сам российский нападающий отличился всего спустя минуту, ему ассистировал Чандлер Стивенсон.

В начале второго периода «Вегас» забил пятый гол в матче. На 32-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар забросил первую шайбу гостей во встрече. Спустя три минуты российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков забил второй гол своей команды в матче и установил итоговый счёт — 5:2 в пользу «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кессел (Барбашёв) – 02:54   2:0 Барбашёв (Стивенсон) – 03:56 (5x5)   3:0 Стивенсон (Кессел, Уайтклауд) – 06:07 (5x5)   4:0 Руа (Айкел, Пьетранджело) – 11:23 (5x4)   5:0 Маршессо – 21:02 (5x5)   5:1 Копитар (Кемпе, Даути) – 31:24 (5x4)   5:2 Гавриков – 34:10 (4x5)
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