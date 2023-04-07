Андрей Назаров назвал вероятный финал Кубка Гагарина при наличии перекрёстного плей-офф

Известный тренер Андрей Назаров выразил сожаление, что в текущем розыгрыше Кубка Гагарина нет перекрёстного плей-офф, и назвал наиболее вероятных соперников по финалу при таком способе проведения турнира.

«С удовольствием наблюдаю за плей-офф КХЛ. В частности, за серией СКА – ЦСКА. Играют два гранда российского хоккея, борьба идёт на каждом участке льда, много интересных атак и комбинаций. Думаю, что дело вполне может дойти до семи матчей, ничего удивительного в этом не будет. Команды в целом равны по составам и мастерству, имеют большой запас прочности, это два достойных друг друга соперника, отсюда такое упорное противостояние.

Жалко, что нет перекрёстного плей-офф, армейские команды вполне могли играть в финале Кубка Гагарина и стать украшением всего турнира. При этом нисколько не хочу принижать заслуг «Ак Барса» и «Авангарда». В Омске сильно играют иностранные звёзды, а в Казани делают акцент на возрастных и опытных россиянах. В свою очередь, у ЦСКА и СКА много перспективной молодёжи, за которой будущее российского хоккея.

Интересно, что друг с другом встречаются и соперничают два больших руководителя. Пользуясь случаем, поздравляю их с днём рождения: у президента ЦСКА Игоря Вячеславовича Есмантовича он был вчера, а у главного тренера СКА Романа Борисовича Ротенберга — сегодня. И, конечно, поздравляю всех православных с большим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.