Силовой приём Артёма Зуба спровоцировал массовую драку в матче «Флориды» и «Оттавы»
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Этой ночью в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 7:2 (2:0, 5:1, 0:1).
В матче произошли сразу две массовые драки. Вторая из них началась при счёте 7:1 в пользу «Пантерз» после того, как российский защитник «Оттавы» Артём Зуб выполнил жёсткий силовой приём против нападающего хозяев Дживани Смита. Последний моментально поднялся и бросился с кулаками на россиянина, после чего к потасовке присоединились остальные игроки.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Напомним, по итогам встречи команды набрали суммарно 166 минут штрафного времени.
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