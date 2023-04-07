Братья Ткачук поучаствовали в массовой драке «Флориды» и «Оттавы»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 7:2 (2:0, 5:1, 0:1).

В середине второго периода при счёте 4:1 в пользу «Пантерз» возле их ворот завязалась массовая драка после того, как форвард «Оттавы» Брэди Ткачук въехал в голкипера хозяев Алекса Лайона. Примечательно, что, помимо Брэди, в потасовке принял участие его брат Мэттью Ткачук, выступающий за «Флориду».

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«Флорида» одержала пятую победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд. «Пантеры» набрали 89 очков и лидируют в борьбе за уайлд-кард от Восточной конференции.