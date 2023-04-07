«Матч ТВ» не покажет овертаймы матчей КХЛ 8 и 9 апреля из-за встреч в РПЛ

«Матч ТВ» прервёт трансляцию полуфинальных матчей плей-офф КХЛ 8 и 9 апреля, если встречи уйдут в овертайм, сообщает генеральный продюсер канала Александр Тащин в своём телеграм-канале.

Причиной стали футбольные матчи Российской Премьер-Лиги. 8 апреля в 16:30 начнётся встреча между ЦСКА и СКА, а сразу после, в 19:15, дерби «Спартак» — «Динамо». На следующий день, 9 апреля, в 17:00 стартует встреча между «Ак Барсом» и «Авангардом», а в 20:00 матч «Локомотив» — «Зенит».

«Понимаем, что хоккейные болельщики нас осудят, а футбольные — наоборот, поддержат, но хотим со своей стороны заранее сказать, что, если хоккейные матчи затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime», — говорится в сообщении.