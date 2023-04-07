Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Ак Барс» 0:1, четвёртый матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, 7 апреля 2023 года

«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард». Казанцы в одном шаге от финала плей-офф КХЛ — 3-1
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
07 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Петров, Юдин) – 54:13 (5x5)

Первые два периода прошли без голов. На 55-й минуте 22-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков вывел гостевую команду вперёд. Голкипер казанцев Тимур Билялов оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Страж ворот омичей Василий Демченко сделал 26 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 апреля. Команды сыграют в Казани.

Материалы по теме
«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на четвёртый матч серии финала Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023