«Ак Барс» всухую переиграл «Авангард». Казанцы в одном шаге от финала плей-офф КХЛ — 3-1
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
07 апреля 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Петров, Юдин) – 54:13 (5x5)
Первые два периода прошли без голов. На 55-й минуте 22-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков вывел гостевую команду вперёд. Голкипер казанцев Тимур Билялов оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Страж ворот омичей Василий Демченко сделал 26 сейвов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 апреля. Команды сыграют в Казани.
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