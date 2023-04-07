«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на четвёртый матч серии финала Востока

Сегодня, 7 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды объявили составы на эту встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».
В состав казанцев вернулся опытный защитник Вячеслав Войнов.
Состав «Авангарда»:
Демченко (Мишуров);
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин;
Дедунов — Малыхин — Жарков.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
- 7 апреля 2023
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