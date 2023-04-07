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Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в четвёртом матче финала Востока

Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в четвёртом матче финала Востока
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков забросил победную шайбу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом».

На 55-й минуте Кирилл Петров от борта отдал передачу к воротам. Воронков успешно поборолся на пятачке и смог бросить. Шайба рикошетом от спины Василия Демченко зашла в ворота. «Авангард» после этого взял запрос на помеху вратарю, однако судьи, изучив повтор, определили, что гол был забит по правилам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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