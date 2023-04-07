Видео победного гола «Ак Барса» в ворота «Авангарда» в четвёртом матче финала Востока

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков забросил победную шайбу в четвёртом матче финала Востока с «Авангардом».

На 55-й минуте Кирилл Петров от борта отдал передачу к воротам. Воронков успешно поборолся на пятачке и смог бросить. Шайба рикошетом от спины Василия Демченко зашла в ворота. «Авангард» после этого взял запрос на помеху вратарю, однако судьи, изучив повтор, определили, что гол был забит по правилам.

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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).