Кравец рассказал, за счёт чего «Авангард» может спасти серию с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1, 1-3).

«Напряжённая игра, много силовой борьбы на протяжении всей игры. Досадный гол в концовке. Конечно, надо забивать в большинстве, это всё понятно. Но в целом ребята с первой до последней минуты боролись, старались. Естественно, вся команда хотела выиграть и сделать результат в серии ничейным. Так складывается, значит, наша судьба. Не опускаем руки, едем в Казань и возвращаем серию в Омск.

Большинство? У меня претензий к розыгрышу нет — ребята на протяжении всего сезона показывают отличную игру. Можно сказать, что и Казань разобрала, и где-то не хватило везения.

Осторожничали в первом периоде? Мы не осторожничали, с первых секунд начали бороться, старались перевести шайбу в ту зону, закончить атаки — просто не всегда это получается, соперник отоборонялся, и всё. Куда нам осторожничать, когда мы проигрывали в серии 1-2. Играть в откат — это неправильно, тем более дома.

За счёт чего вытаскивать серию? За счёт характера — других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Надо хорошо сейчас отдохнуть. Анализировать, конечно, можно — опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующую игру и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и всё, что есть у каждого игрока», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.