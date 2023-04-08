Шакир Мухамадуллин забросил первую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Этой ночью на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) завершился матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Сан-Хосе Барракуда» уступил «Колорадо Иглз» (3:4 ОТ).

Во втором периоде встречи свою первую шайбу за фарм-клуб «Шаркс» забросил российский защитник Шакир Мухамадуллин. Молодой игрок обороны получил шайбу возле правого круга вбрасывания, сместился к центру и неотразимо бросил в левый нижний угол ворот соперника.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первой шайбы 21-летнего россиянина за «Барракуду».

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Напомним, в конце февраля права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе» от «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволами» стали нападающий Тимо Майер, российский форвард Тимур Ибрагимов, защитники Скотт Харрингтон и Сантери Хатакка, вратарь Закари Эмонд. Также «Нью-Джерси» получил выбор в пятом раунде драфта-2024. В «Сан-Хосе» перешли, помимо Мухамадуллина, ещё три хоккеиста: защитник Никита Охотюк, форварды Фабиан Зеттерлунд и Андреас Юнссон, а также условный драфт-пик первого раунда в 2023 году и пики во втором и седьмом раундах драфта-2024.

Мухамадуллин провёл предыдущую часть сезона в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев», и отправился в Северную Америку после вылета уфимцев в первом раунде Кубка Гагарина.