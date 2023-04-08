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«Самсонов — тот ещё болван». Хоккеист «Торонто» поделился мнением о российском вратаре

«Самсонов — тот ещё болван». Хоккеист «Торонто» поделился мнением о российском вратаре
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джастин Холл поделился мнением о российском одноклубнике, вратаре Илье Самсонове.

«Узнал ли я что-нибудь новое о нём в нынешнем сезоне? Честно говоря, не особо.

Самсонов — тот ещё болван, это точно (улыбается). Иногда он получает борцовский пояс (присуждается лучшему игроку «Торонто» в матче. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Отличная работа, завтра важный выходной!» И потом, на следующий день, у нас нет выходного», — приводит слова Холла The Athletc.

Напомним, летом 2022 года «Вашингтон Кэпиталз» не стал продлевать контракт с Самсоновым. Российский голкипер стал неограниченно свободным агентом и заключил однолетнее соглашение с «Торонто». В нынешнем сезоне Самсонов отыграл 40 матчей.

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