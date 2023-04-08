Одинокий волк, вышвырнутый из «Вашингтона». Русский вратарь счастлив в новом клубе НХЛ

«Столичные» отказались от Самсонова и не прошли в плей-офф. А Илья готов творить историю в «Торонто».

Илья Самсонов знает, что отцовство во многом изменит его жизнь. Но с его первым сыном, Мирославом, которому нет двух недель, он просто ещё не испытал многого.

«Он просто спит, какает и ест», — сказал Самсонов о Мирославе, доказывая, насколько вратарь «Мэйпл Лифс» ценит краткость.

Однако наступит время — раньше, чем думает Самсонов, — когда он начнёт содержательно общаться с Мирославом.

«Можем поговорить о хоккее, о жизни, — спокойно сказал Самсонов. — Я могу научить его принимать правильные решения».

Что бы ни произошло в профессиональной жизни Самсонова между этими моментами, Илья по-прежнему уверен, что, приводя примеры того, что умеет принимать хорошие решения, он может представить Мирославу главное доказательство: подписание контракта с «Торонто» как неограниченно свободный агент, что, по крайней мере с профессиональной точки зрения, было одним из лучших решений в его жизни.

«Я чувствую себя здесь идеально», — сказал Самсонов The Athletic.

«Вратарь чувствует себя «идеально» в Торонто? Кто на законных основаниях мог это предвидеть?» — пишет журналист Джошуа Клок.

Самсонов, атлетичный парень, выбранный в первом раунде драфта 2015 года, никогда не отличался талантом. Но, учитывая его неудачи в «Вашингтоне» и тот факт, что прошлым летом он не был квалифицирован как ограниченно свободный агент, мало кто ожидал, что переход в «Торонто» пройдёт так гладко. Хотя он был частью тандема с Мэттом Мюрреем, Самсонов может приблизиться к тому, чтобы повторить лучший результат в карьере по количеству матчей в сезоне (44). Уже отыграв в этом сезоне 40 встреч, 26-летний хоккеист стал более зрелым как вне льда, так и на площадке, отражая 91,6% бросков — это самый высокий показатель в его карьере и 11-й результат в чемпионате среди вратарей НХЛ.

Поскольку Мюррей продолжает лечение после недавней травмы головы, становится всё более и более вероятным, что серию первого раунда с «Тампой» в воротах «кленовых листьев» начнёт именно Самсонов. За три сезона в «Кэпиталз» Илья так и не получил возможности провести первую встречу розыгрыша Кубка Стэнли в качестве стартового голкипера.

Плей-офф станет испытанием, с которым Самсонову ещё предстоит столкнуться: на другом конце площадке ему будет противостоять соотечественник Андрей Василевский, который выиграл дуэль в прошлый раз, когда «Тампа» и «Торонто» встречались друг с другом.

Но Самсонов в порядке. Он никогда не был в таком расслабленном состоянии, которым сейчас наслаждается. Именно в нынешнем сезоне в «Торонто» Илья стал чувствовать себя комфортнее, чем когда-либо, относительно того, что он представляет собой на льду и за его пределами.

Илья Самсонов Фото: Steven Senne/AP Photo/ТАСС

«Мы весь последний месяц готовились к плей-офф, постоянно разговаривая с тренером вратарей Кёртисом Сэнфордом, — сказал Самсонов, а почти постоянная улыбка исчезла с его лица. — Мы думаем об этом, чтобы не было ни вопросов, ни сюрпризов. Мы относимся очень серьёзно к подготовке».

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«Расспрашивать в раздевалке «Лифс» о Самсонове может быть, хм, непростым процессом», — пишет Клок.

— Эй, Морган Райлли, чего я могу не знать о Самсонове?

— На самом деле не так уж много, — отвечает защитник «Торонто».

— Джастин Холл, а ты узнал что-нибудь новое о Самсонове, своём товарище по команде, в этом сезоне?

— Честно говоря, не особо, — говорит Холл.

«Послушайте, даже Самсонов знает, что он что-то вроде одинокого волка. И он спокоен по этому поводу», — пишет Клок.

«Я больше сам по себе, потому что хочу приложить усилия к тому, что делаю. Это не потому, что я плохой человек.

Я хочу сосредоточиться на своей игре. Я не хочу быть себе на уме и думать о том, что делают другие парни. Я хочу думать о том, что делаю я», — сказал Илья.

Переехав в Торонто, Самсонов начал жить в своём ритме. Он сразу же стал расслабленным, весёлым и остроумным перед камерами.

«Не знаю, видели ли вы его интервью, но он такой же и за пределами кадра, — сказал форвард «Торонто Марлиз» и друг Семён Дер-Аргучинцев. — Если у тебя плохая игра, а потом выходной, твоё настроение будет гораздо лучше, если ты тусуешься с Ильёй».

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Самсонов покорил поклонников своим девизом «Улыбайтесь», а добродушное отношение быстро стало его визитной карточкой.

«Самсонов — тот ещё болван, это точно, — сказал Холл с улыбкой. — Иногда он получает борцовский пояс (присуждается лучшему игроку «Торонто» в матче. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Отличная работа, завтра важный выходной!» И потом, на следующий день, у нас нет выходного».

Самсонов не стесняется делиться своим жизнерадостным настроем и расслабленным взглядом на жизнь, что и расположило к нему товарищей по команде.

«По пути ты встречаешь парней, у которых есть языковой барьер, и это мешает им общаться. А с ним не так. Он любит шутить, — сказал Райлли. — Когда он общается со СМИ, он шутит. Он даёт комментарии, которые доказывают, что ему комфортно общаться со СМИ. Именно так он ведёт себя и с нами».

Самсонов не оспаривает достоинства такого отношения к жизни.

«Я люблю шутить, — сказал он. — Трудно жить, если ты всё время злишься».

Что самое важное для Самсонова в его становлении первым номером в «Торонто», так это то, как окружающие приветствовали и поддерживали его. Сразу же, а затем и в течение оставшейся части сезона Илья обнаружил, что получает поддержку тех, кто имел для него значение. Возможно, такую поддержку, какой он никогда не получал в прошлом.

«Я чувствую, что тренеры верят в меня. Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас и все остальные верят в меня», — сказал он.

Илья Самсонов Фото: Christopher Katsarov/AP Photo/ТАСС

Клок попросил Самсонова поведать поподробнее об этой поддержке. Илья с энтузиазмом рассказал, как быстро его приняли товарищи по команде и как это радушное отношение сохраняется до сих пор.

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В течение «пяти минут» после подписания контракта он получил шквал текстовых сообщений от таких глыб, как Остон Мэттьюс и Митч Марнер, поприветствовавших его в «Торонто». Это та поддержка и уют, которых, возможно, не хватало на протяжении всей его карьеры. И это может быть секретным ингредиентом к звёздному сезону.

«Время от времени любая команда не похожа на нашу. Мы разговариваем друг с другом. Мы стараемся поддерживать друг друга и в раздевалке, и на льду», — сказал он.

Самсонов ощущает влияние этой веры и поддержки вокруг себя. Это позволяло ему управлять своими эмоциями и не слишком задирать нос из-за крутых выступлений или расстраиваться из-за сомнительных.

Проблема Самсонова, когда он прибыл в «Торонто», заключалась в том, что он был склонен проводить сильный старт чемпионата, но играть всё хуже в ходе сезона. Только за один календарный месяц этого сезона, март, его процент отражённых бросков упал ниже 90%. Но в остальном Илья был образцом постоянства, совершая 91,3% сейвов или выше во всех остальных месяцах. При этом разговоры вне команды о том, стоит ли ему был стартовым вратарём в плей-офф, усилились.

Под своей беззаботной внешностью в этом сезоне Самсонов развил новое чувство — стойкость — на одном из самых сложных мест для вратаря в НХЛ.

«Это хороший вопрос, потому что многим вратарям пришлось несладко в Торонто, верно? — сказал товарищ по команде и друг Давид Кемпф, когда его спросили, почему, по его мнению, переход Самсонова в «Торонто» прошёл относительно гладко. — Он сильный парень с ментальной точки зрения, и он может справиться с давлением. Вот почему он преуспел».

Жизнь, которую Илья создал для себя в Торонто, помогла этому чувству комфорта и, следовательно, не повредила его выступлениям.

«Что ж, — пишет Клок, — вам может быть интересно, что движет одиноким волком — таким, как Самсонов? Он живёт в центре Торонто у набережной, где он любит гулять со своей женой независимо от состояния погоды. Но даже во время этих прогулок он может спокойно обдумывать или искать одну из своих зависимостей: суши.

Да, с того момента, как Самсонов прибыл в Торонто осенью 2022-го, суши-бары в центре города, вероятно, заметили всплеск заказов нигири с лососем — любимого блюда Самсонова».

Как часто Илья заказывает суши? Он опустил голову и поднял глаза: сейчас говорит «Серьёзный Самсонов».

«Много, — сказал он. — Серьёзно, много».

Клок давит на Илью, и тот признаётся, что заказывает суши четыре или пять раз в неделю. Когда его беременная жена воздерживалась от употребления сырой рыбы в больших количествах из-за возможных проблем со здоровьем, ему приходилось самому поедать коробку за коробкой. Чтобы справиться со своей одержимостью суши, он угостил некоторых из своих товарищей по команде, в том числе другого поклонника суши Вильяма Нюландера, ужином с суши в одном из своих любимых заведений в Вашингтоне перед выездным матчем «Мэйпл Лифс» 17 декабря.

Когда выездные серии закончатся, Самсонов, возможно, не сможет разделить суши с Мирославом, но он всё ещё, вероятно, будет немного сильнее стремиться вернуться домой, чтобы поймать своего сына, когда тот проснётся. А в перерывах между едой и, ну, другими вещами, которые часто делают новорождённые, Мирослав может мельком увидеть, как его отец пытается обеспечить хоккейный успех в плей-офф городу, который тоскует по этому.

Самсонов ловит себя на том, что постоянно думает о будущем Мирослава, о том, чему он научился в Торонто и как поделиться этим с сыном. Это будущее может оказаться долгим в Торонто, поскольку Илья в конце текущего сезона станет неограниченно свободным агентом. Он практически не дал причин для того, чтобы «Лифс» не продлили его контракт ещё на несколько сезонов и не оставили Самсоновых, включая Мирослава, в городе.

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«Я хочу, чтобы он был хорошим человеком. Для меня это самое главное — чтобы он в первую очередь был отличным человеком», — сказал Самсонов о своём сыне.

И тогда, надеемся, Мирослав тоже сможет улыбаться, как его отец в течение всего регулярного чемпионата и, возможно, в плей-офф.

«Сейчас он улыбается. Ладно, трудно сказать, улыбка ли это», — сказал Самсонов, смеясь.

Возможно, именно отец Мирослава спустя примерно месяц поможет «Торонто» снять проклятие первого раунда. «Кленовые листья» с 2004 года не могут преодолеть эту стадию. Будет красивая история для вратаря, в чьих способностях разочаровались в тонущем и не прошедшем в плей-офф «Вашингтоне», не так ли?

Но Самсонов не злится на «столичных». Поэтому жить ему сейчас явно легче, чем «Кэпиталз».