The Athletic — о Самсонове: вратарь чувствует себя идеально в Торонто? Это законно?

Журналист The Athletic Джошуа Клок прокомментировал успешное выступление российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«Вратарь чувствует себя «идеально» в Торонто? Кто на законных основаниях мог это предвидеть?



Послушайте, даже Самсонов знает, что он что-то вроде одинокого волка. И он спокоен по этому поводу.

Что ж, вам может быть интересно, что движет одиноким волком — таким, как Самсонов? Он живёт в центре Торонто у набережной, где он любит гулять со своей женой независимо от состояния погоды. Но даже во время этих прогулок он может спокойно обдумывать или искать одну из своих зависимостей: суши.

Да, с того момента, как Самсонов прибыл в Торонто осенью 2022-го, суши-бары в центре города, вероятно, заметили всплеск заказов нигири с лососем — любимого блюда Самсонова», — приводит слова Клока The Athletic.

Напомним, Самсонов был задрафтован клубом «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде в 2015 году под общим 22-м номером.