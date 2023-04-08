The Athletic — о Самсонове: вратарь чувствует себя идеально в Торонто? Это законно?

Журналист The Athletic Джошуа Клок прокомментировал успешное выступление российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.
«Вратарь чувствует себя «идеально» в Торонто? Кто на законных основаниях мог это предвидеть?
Послушайте, даже Самсонов знает, что он что-то вроде одинокого волка. И он спокоен по этому поводу.
Что ж, вам может быть интересно, что движет одиноким волком — таким, как Самсонов? Он живёт в центре Торонто у набережной, где он любит гулять со своей женой независимо от состояния погоды. Но даже во время этих прогулок он может спокойно обдумывать или искать одну из своих зависимостей: суши.
Да, с того момента, как Самсонов прибыл в Торонто осенью 2022-го, суши-бары в центре города, вероятно, заметили всплеск заказов нигири с лососем — любимого блюда Самсонова», — приводит слова Клока The Athletic.
Напомним, Самсонов был задрафтован клубом «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде в 2015 году под общим 22-м номером.
- 8 апреля 2023
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