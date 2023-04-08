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Гол Малкина и три очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом»

Гол Малкина и три очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Нюландер (Гранлунд, Картер) – 09:25 (5x5)   0:2 Кросби – 19:57 (5x5)   0:3 Хайнен (Кросби) – 31:15 (5x5)   1:3 Зутер (Копп, Рэймонд) – 31:58 (5x5)   1:4 Кросби (Летанг, Гюнцель) – 43:01 (5x4)   1:5 Малкин (Цукер) – 53:00 (5x5)

На 10-й минуте Александр Нюландер вывел «пингвинов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Микаэль Гранлунд и Джефф Картер. На 20-й минуте Сидни Кросби удвоил преимущество «Питтсбурга». На 32-й минуте Дэнтон Хайнен с передачи Сидни Кросби забил третий гол. На 32-й минуте Пиус Зутер отыграл одну шайбу. На 44-й минуте Сидни Кросби, реализовав численное большинство, оформил дубль. Пятый гол забил Евгений Малкин.

Отметим, что в этой встрече Кросби набрал своё 1500-е очко.

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