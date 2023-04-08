Гол Малкина и три очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу в матче с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
На 10-й минуте Александр Нюландер вывел «пингвинов» вперёд. Очки за результативные передачи получили Микаэль Гранлунд и Джефф Картер. На 20-й минуте Сидни Кросби удвоил преимущество «Питтсбурга». На 32-й минуте Дэнтон Хайнен с передачи Сидни Кросби забил третий гол. На 32-й минуте Пиус Зутер отыграл одну шайбу. На 44-й минуте Сидни Кросби, реализовав численное большинство, оформил дубль. Пятый гол забил Евгений Малкин.
Отметим, что в этой встрече Кросби набрал своё 1500-е очко.
- 8 апреля 2023
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